Altri due calciatori del Marina di Ragusa positivi al Covid

Sono stati comunicati gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti a tutto il gruppo squadra, staff tecnico e dirigenziale. Sono sorte altre 2 positività al Covid-19.

Di conseguenza l’Asp di Ragusa ha disposto l’isolamento domiciliare per i positivi oltre che per dei compagni ritenuti a “contatto stretto”. Quest’ultimi saranno sottoposti a nuovo tampone nei prossimi giorni per valutare le loro condizioni di salute.

La società, tenuto conto che i tre positivi al Covid 19 sono tutte “quote under” è tenuto conto della quarantena disposta ad altri tesserati quindi non disponibili, sta inoltrando alla LND richiesta di rinvio anche per la gara in programma Domenica 10 Gennaio al “Provinciale” di Trapani con avversario la Dattilo 1980

Il resto della squadra risultata negativa ai test molecolari di lunedì scorso che non ha avuto contatti stretti con gli atleti contagiati, riprenderà gli allenamenti nella giornata odierna al campo G. Biazzo di via Archimede.

