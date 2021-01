Ragusa. Contributi scolastici per disabili in scuole d’infanzia

L’Assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa Giovanni Iacono informa che sul sito del Comune è stato pubblicata la circolare n. 12 del 30/12/2020 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione della Formazione professionale riguardante la concessione di un contributo per l’anno scolastico 2020/2021 per l’ammissione gratuita degli alunni delle scuole dell’infanzia paritarie che si trovano in condizione di disabilità certificata o disagiate condizioni economiche.

Per l’anno scolastico in corso è previsto infatti un cofinanziamento regionale obbligatorio pari al 30% della quota del Fondo Nazionale Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio che ha messo a disposizione, quale quota parte del predetto cofinanziamento regionale, la somma di € 2.400.000,00 dal capitolo 373366 del Bilancio regionale e.f. 2020 prevista per i contributi di cui alla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7.

“Grazie a tale Fondo Nazionale assegnato alla Regione – informa l’assessore Giovanni Iacono – il MIUR attribuirà direttamente ai Comuni, anche il cofinanziamento regionale che sarà assegnato agli stessi Enti Locali per attribuirlo agli enti gestori, aventi diritto, sulla base del riparto che sarà emanato con successivo provvedimento dallo stesso Dipartimento. L’invito che rivolgo quindi alle scuole dell’infanzia paritarie è quello, al fine di ottenere il contributo di cui alla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7, di pubblicare un apposito avviso rivolto alle famiglie degli alunni a richiedere la frequenza gratuita.

I gestori delle scuole dell’infanzia paritarie, entro e non oltre il 31 marzo 2021, dovranno trasmettere l’istanza di ammissione al contributo, al Comune, utilizzando gli appositi modelli P1, P2 e P3 ( pubblicati sul sito del Comune in allegato alla circolare regionale).

