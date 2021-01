Ragusa. Nuovo consiglio direttivo per il Corfilac

Il Corfilac ha un nuovo consiglio direttivo. A renderlo noto è il sindaco Peppe Cassì che dichiara:

“Il Presidente del Consorzio, nominato dall’assessore regionale sentito il sottoscritto, come previsto dallo Statuto, è Giuseppe Licitra, già qualche anno addietro al vertice del Consorzio. Componenti sono Cherubino Leonardi, nominato dal Rettore dell’università di Catania e Ignazio Nicastro, nominato da questa Amministrazione. Un ringraziamento doveroso va al Commissario straordinario Giorgio Carpenzano, che ha svolto un eccellente lavoro e garantito insieme ai dipendenti il regolare funzionamento del Consorzio. Si apre ora una nuova fase per il Corfilac, che dovrà essere riferimento per il settore lattiero-caseario così radicato nel territorio ragusano e di fondamentale importanza per la nostra economia.

Auguriamo quindi buon lavoro a tutto il personale del Consorzio e al nuovo Consiglio direttivo”.

