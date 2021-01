Ragusa. Bando Anci “Fermenti in Comune”. Prorogati termini

Il Settore XII Cultura e Beni Culturali del comune di Ragusa rende noto che con propria determinazione dirigenziale del 05/01/2021, ha approvato la proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”che era stata fissata per le ore 13 di oggi 05/01/2021. La nuova scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per le ore 13 del 13 gennaio 2021.

Tale decisione è stata presa a seguito di una comunicazione dell’ANCI che ha scelto di prorogare il termine di partecipazione all’avviso da parte dei Comuni per consentire un adeguato processo di individuazione dei partner e conseguente predisposizione delle proposte progettuali per garantire la massima partecipazione tra i potenziali beneficiari.

Il bando di ANCI si propone di selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. L’individuazione del partenariato operativo del Comune di Ragusa avverrà a seguito di valutazione delle proposte progettuali da parte di una Commissione tecnica che verrà costituita dopo la chiusura dei termini di presentazione dei progetti.

