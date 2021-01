Posticipare apertura scuole. La Richiesta di Sviluppo Ibleo

“Al di là delle recentissime novità adottate su scala nazionale, chiederemo al presidente della Regione, Nello Musumeci, e all’assessore alla Pubblica istruzione, Roberto Lagalla, il rinvio di almeno un mese dell’apertura delle scuole per ogni ordine e grado e l’istituzione della Dad. Non possiamo rischiare di perdere, in un colpo, i risultati conquistati con le restrizioni delle ultime settimane”. E’ il presidente provinciale del movimento politico Sviluppo ibleo, Andrea La Rosa, a sostenerlo dopo avere condiviso “le preoccupazioni dei genitori di varie città della provincia di Ragusa a seguito dei dati provenienti dai drive-in degli ultimi weekend che hanno dimostrato come la stragrande maggioranza dei positivi e soprattutto degli asintomatici sia tra i giovani studenti che inconsapevolmente contagiano i loro compagni, le loro famiglie, gli insegnanti e il personale scolastico. Tutto questo può determinare la nascita di focolai, lezioni a singhiozzo con continue chiusure temporanee degli istituti scolastici per la necessaria sanificazione. Ma non solo. Così come è accaduto nel recente passato, rischieremmo di avere a che fare con diverse classi in quarantena e una crescente preoccupazione nelle famiglie che molto spesso preferiscono non mandare i loro figli a scuola mettendo in gravi difficoltà i dirigenti scolastici nella gestione generale dell’attività didattica. Non avrebbe senso scaricare la responsabilità sui sindaci costretti a chiudere interi istituti, meglio una soluzione drastica ma sicuramente più efficace. Auspichiamo che il governo regionale intervenga in maniera convinta mettendo in sicurezza gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale scolastico. La ripresa delle lezioni deve realizzarsi in piena sicurezza: a Vittoria, dove abbiamo raccolto il maggior numero di preoccupazioni proprio per il fatto di essere stata zona rossa, così come in tutte le altre zone del territorio ibleo”.

Salva