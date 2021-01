Scrutatori a Modica. Richiesti 50 iban per relativo pagamento

Cinquanta scrutatori, impegnati nel loro ufficio in occasione del referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari, tenutosi il 20 e il 21 settembre scorsi a Modica, risultano di non aver ancora presentato il codice IBAN, utile per la riscossione degli emolumenti.

Essendo sospeso il pagamento per cassa, da parte della Banca tesoriera per le misure anticovid che regolano gli accessi all’istituto bancario, l’amministrazione comunale invita gli interessati a comunicare sollecitamente i dati mettendo a disposizione un link: http://www.comune. modica.rg.it/scrutatori/

Gli interessati, in questo modo, possono fornire le loro generalità e il codice IBAN.

Salva