Vittoria, petardi a bordo esplodono in auto

Forte esplosione alla vigilia di Capodanno, in Via Ruggero Settimo a Vittoria. Due le persone ferite anche una pattuglia della polizia locale ne ha trovato solo uno sul posto, mentre l’altro si era allontanato. I caschi bianchi giunti sul posto hanno trovato un uomo ferito in un’autovettura ferma in mezzo alla strada e un altro uomo che si dava alla fuga.

Nel veicolo i due trasportavano del materiale esplodente (forse dei mortaretti) che si è innescato causando la forte esplosione. E’accaduto intorno alle 16 di questo pomeriggio. Il ferito è stato trasferito con un mezzo del 118 al pronto soccorso di Vittoria con ferite al volto.

Del caso si stanno occupando gli agenti del commissariato di Vittoria che stanno anche rintracciando l’uomo che si è dato alla fuga. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, sono in corso accertamenti.

Salva