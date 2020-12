Progetti ASSOD onlus Ispica: Anffas onlus Modica è presente

Scegliere di dedicare un anno della propria vita agli altri è un’esperienza altamente formativa che apre la mente, aiuta a mettersi in gioco, fornisce competenze e conoscenze che potranno tornare utili in futuro.

Anche quest’anno Anffas Onlus di Modica, ospiterà 12 nuovi operatori volontari del Servizio Civile Nazionale, vuole lanciare un invito a quanti pensano di presentare domanda: se vi piacerebbe passare un anno e conoscere meglio la disabilità intellettiva e/o relazionale, potete presentare la domanda del servizio civile universale collegandovi nel sito dell’ASSOD onlus di Ispica https://www.assod.org/ , oppure nel Sito di Anffas onlus Modica www.anffasmodica.it anche nel sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it e cercare il Progetto Vita Indipendente, ente del Progetto A.S.SO.D onlus sede di attuazione del progetto Modica. La scadenza del Bando è 8 Febbraio 2021, vi ricordiamo che la domanda è on.line https://domandaonline.serviziocivile.it/ è importante la SPID per presentare la Domanda del Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari, potranno avere anche l’occasione di iniziare ad osservare i volontari già in servizio e conoscere le attività che si svolgono al centro. Cosa ancora più importante, inizierebbero a conoscere e a farsi conoscere dai nostri ragazzi e comprendere se questa è un’esperienza da proseguire anche come operatori volontari di Servizio Civile.

Anffas, nella sua ventennale attività, ha ospitato moltissimi volontari (e non solo per il Servizio Civile) che hanno speso in maniera duratura il loro tempo per i nostri ragazzi e con cui si sono instaurati legami di amicizia e di collaborazione duraturi. Invitiamo tutti gli interessati a venire a conoscerci…non ve ne pentirete.

Si può seguire sul sito www.anffasmodica.it – sulle pagine FB – Instagram – Twitter – Youtube per dubbi, consigli e aiuto per la compilazione della domanda potete contattare i seguenti recapiti e.mail info@anffasmodica.it Tel/Fax 0932/762877 oppure via cellulare al 3333496252

