Ragusa calcio. Bilancio in attivo e senza un briciolo di debiti

Il consiglio direttivo dell’Asd Ragusa calcio 1949 ha approvato il bilancio del 2020. Lo strumento finanziario è stato chiuso in attivo. A darne comunicazione il presidente Giacomo Puma che si ritiene soddisfatto per il risultato raggiunto. “Solo sei mesi di attività per la nostra nuova dirigenza – afferma Puma – ma già con le idee molto chiare. Sì, è vero, qualche errore è stato commesso ma condizionato dall’emergenza sanitaria. Eppure, nonostante tutto, siamo riusciti a chiudere questo anno difficile in attivo, senza il briciolo di un debito. La ripartenza, lo sappiamo, non sarà facile. Ma ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che il calcio a Ragusa possa poggiare su basi solide e poi essere rilanciato come merita”. Il presidente Puma, quindi, rivolge il proprio ringraziamento ai vicepresidenti Manè Occhipinti, Alessio Migliorisi e Giorgio Distefano, ai componenti della società, all’intero staff tecnico con in testa il direttore generale Alessio Puma. “Ringraziamo, inoltre – continua il presidente – i nostri sponsor per l’attenzione avuta nei nostri confronti, il ramo sport del Comune di Ragusa che, tra l’altro, con il provvedimento riguardante i ristori per le Asd ha dimostrato di avere parecchia attenzione per le Associazioni sportive dilettantistiche come la nostra”.

