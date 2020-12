L’Avimecc Volley Modica chiude il 2020 battendo l’Aci Castello

Finisce in bellezza il 2020 dell’Avimecc Volley Modica, con una grande vittoria per 0-3 in casa dell’ACI Castello. Una vittoria maturata in 3 set e portata a casa con una prova di maturità e di forza.

Un buon inizio per l’Avimecc Volley Modica che sembra avere il pallino del gioco in mano nelle pri-me battute ma riesce a farsi rimontare da un iniziale 1-4 fino al 10-10. Il primo set non è mai facile per le squadre ospiti che sono chiamate ad ambientarsi in un palazzetto nuovo ed un punto a punto porta i giocatori in campo fino al 15-15. Sul finale la squadra di Modica mette il piede sull’acceleratore e prova a portarsi avanti con gli attacchi di Chillemi e Martinez, alla fine il tabellone registra 21-25 a fa-vore della squadra della Contea.

Il secondo set inizia ancora con Tulone e compagni in vantaggio per 3-6, ma la squadra di casa non sta a guardare e si spinge fino al 8-9 con l’obiettivo di raddrizzare una gara iniziata male ma che da l’impressione di poter essere giocata e combattuta. Le qualità di Busch e Garofolo si fanno sentire con gli ospiti che raggiungono il punteggio di 11-15 prima del time out chiamato da Puleo. Il vantaggio modicano si spinge comunque fino al 13-21, con la squadra in divisa blu che una volta accumulato un buon vantaggio si lascia distrarre ma non molla il set. Il finale è di 19-25 con una grande occasione per Bua di portare a casa i tre punti.

Il terzo set inizia meglio per i ragazzi in maglia bianca che si spingono fino al 6-3 costringendo Bua a chiamare il time out per riportare la concentrazione ai suoi. Il secondo time out viene chiamato dalla panchina modicana sul 10-4, la squadra sembra aver mollato la presa e il coach sa bene che la beffa è sempre dietro l’angolo. La gara riprende con una piccola rimonta che porta il punteggio sul 11-8 co-stringendo Puleo a chiamare il time out per riportare la gara nei binari iniziali. La gara prosegue con un punto a punto che porta le formazioni sul punteggio di 18-18. Il finale è registra il 20-25 con una grande rimonta e una prova da grande squadra.

SISTEMIA LCT ACI CASTELLO 0

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

SET: 21-25, 19-25, 20-25

ARBITRI: Ciaccio Giovanni – Pecoraro Sergio

SISTEMIA LCT ACI CASTELLO: Reina 4, Pugliatti 1, Vitale, Pricoco 5, Arezzo, Di Franco 6, Andrio-la 3, Dahl 19, Chiesa A. 2, Zito (L), Chiesa M. (L). All: Mauro Puleo

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 2, Battaglia, Martinez 15, Cuti, Chillemi 10, Bonsignore 3, Busch 10, Garofolo 9, Nastasi (L). All: Giuseppe Bua.

