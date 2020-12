Modica. Lions Club vicino alle ragazze Comunità Suor Crocifissa

Consueta iniziativa di solidarietà per il periodo natalizio del Lions Club di Modica per la Comunità Suor Crocifissa Curcio delle Suore Carmelitane in via San Benedetto da Norcia. La delegazione del Lions Club Modica, guidato da Luca Garaffa, ha donato dei regali per le dieci ragazze fra 14 e 17 anni ospiti della struttura che è coordinata da Suor Emma. Inoltre è stata donata la “palla di Natale” rossa della LCIF (Lions Clubs International Foundation) che le ragazze hanno collocato nell’albero di Natale della comunità. Con questo service i Lions sono stati vicini alle ragazze che non possono vivere nella loro famiglia di origine, creando un momento di solidarietà e di attenzione verso i soggetti più deboli che sono seguiti dai servizi sociali.”ll Lions Club di Modica nell’ottica del servizio costante per la comunità ed in occasione del vicino Natale” – spiega Luca Garaffa presidente del Lions Club di Modica – “ha ricevuto con i sorrisi la calorosa accoglienza delle ragazze della comunità e di Suor Emma e un grande regalo: sentirsi utili, vicini, al servizio di tutti, poiché il nostro servizio non è mai un ricevere ma un donare”.

