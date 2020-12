Torna la B1 e la Pro Volley Team Modica dal 23 gennaio

L’attesa è finalmente terminata: la FIPAV ha diramato il comunicato ufficiale nel quale vengono ufficializzati i gironi, il regolamento e quindi le pool di serie B1 per il campionato 2020/2021.

Sarà un torneo complesso, ridimensionato nella forma, ma esteso nella sostanza.

C’è voglia di tornare in campo, le nostre atlete sono cariche e in forma.

La Pro Volley Team Modica ha continuato con grinta e determinazione gli allenamenti, per conservare alto il morale, oltre che per mantenere la preparazione fisica e affinare la tecnica. Stesso entusiasmo da parte di Coach Scavino e del suo staff tecnico, che non ha perso di vista l’obiettivo e ha studiato a lungo le avversarie per mettere a punto le tattiche di gioco più adeguate ad affrontare un campionato che si prospetta frizzante e competitivo.

Il girone in cui milita l’EGEA PVT Modica, in un calendario praticamente diviso a metà per rendere più sicuri gli incontri da un punto di vista di contenimento Covid, è il girone E2.

La prima partita si giocherà in trasferta il 23 gennaio in casa del Volley Reghioni a Reggio Calabria, poi sarà la volta del primo match in casa, il 30 gennaio, contro la Sanitaria Sicom Messina.

Quest’anno l’EGEA PVT Modica giocherà sul parquet del Palarizza, per permettere ai tifosi di assistere ai match dal vivo, portando il caloroso tifo dei supporter biancorossi sugli spalti come ogni anno.

Tutti gli incontri saranno comunque trasmessi in diretta streaming sui canali social dell’EGEA PVT Modica.

Di seguito il link con il calendario completo:

https://www.federvolley.it/serie-b1-femminile-calendario

Salva