Scicli. Democrazia partecipata, cittadini chiamati a scegliere

Una consultazione pubblica attraverso cui i cittadini di Scicli potranno scegliere come il Comune dovrà investire il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente nell’annualità 2020 grazie a un procedimento amministrativo di Democrazia Partecipata.

La giunta Giannone ha deliberato oggi l’elenco delle proposte progettuali su cui i cittadini saranno chiamati a esprimere la loro preferenza.

Il modulo per votare sarà scaricabile dalla sezione Avvisi bandi e gare del sito del Comune di Scicli. Si può votare inviando il modulo a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, o a protocollo@comune.scicli.rg.it, o recandosi all’ufficio protocollo del Comune. Il termine ultimo per votare è la mezzanotte del 28 dicembre.

Qui i documenti: http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16119

Delle scorse annualità sono in corso di realizzazione il percorso tattile per ipovedenti e l’abbattimento di barriere architettoniche, relativo al tridente formato da corso Mazzini (da largo Gramsci), via Mormina Penna e via Nazionale (da piazza Italia a piazza Busacca), e la creazione della sede della Consulta giovanile.

Questi i temi oggetto della Consultazione. Si può esprimere una sola preferenza.

Area b) Lavori Pubblici

b.1) Accessibilità Palazzo Spadaro (ascensore esterno) e rimozione barriere architettoniche

degli edifici pubblici di Via F.M. Penna;

Area c) Sviluppo Economico e Turismo

c.1) Manutenzione straordinaria bagni pubblici comunali e nuovi servizi igienici quartiere

Iungi e borgate;

c.2) Aggiornamento sito web istituzionale e posizionamento della destinazione turistica di

Scicli nei motori di ricerca su Internet (indicizzazione della sede turistica);

Area d) Spazi e Aree Verdi

d.1) Piantumazione alberi;

d.2) Realizzazione area di sgambamento cani;

Area f) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive

f.1) Miglioramento fruizione impiantistica sportiva;

f.2) N. 1 (uno) scuolabus potenziamento mezzi autoparco comunale;

f.3) Progetto di fruizione del Centro Storico e del Colle di San Matteo in realtà virtuale ed

aumentata;

f.4) Armadi e teche in vetro e metallo per la conservazione e fruizione del fondo antico

librario.

Salva