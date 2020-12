Continuità territoriale al via. Italia Viva:Comiso-Roma, i costi

“La media di un volo Comiso-Roma, in continuità territoriale, da oggi sino al 23 dicembre, è di 71 euro, tasse incluse. Abbiamo cercato di formulare delle proiezioni sui costi dei biglietti e le tariffe, rispetto al passato, in questo stesso periodo dell’anno, risultano calmierate. Come dire che, finalmente, si ottiene un riscontro concreto, con ricadute dirette sulle tasche dei cittadini, per quanto riguarda i voli durante il periodo natalizio, anche quelli di rientro a casa”.

E’ quanto afferma la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, dopo che oggi, finalmente, in seguito anche a due rinvii dovuti all’attuale situazione pandemica, sono diventate operative le tratte Alitalia per Roma e Milano, sfruttando i benefici, per l’appunto, della continuità territoriale. “Una soddisfazione non da poco – continua Buscema – per la nostra provincia e, direi, per tutta questa fascia territoriale della nostra isola. Potere volare sapendo che le tariffe saranno scontate, e questo accadrà da qui ai prossimi tre anni, ci consente, nonostante l’attuale momento critico sul piano dell’emergenza sanitaria (che, però, ne siamo certi, prima o poi passerà), di potere pianificare con una certa attenzione le dinamiche di sviluppo del futuro. E’ naturale, però, che adesso non ci si deve limitare solo a queste tratte ma che si dovrà cercare, come siamo certi che il management dell’aeroporto comisano stia facendo, di ampliare il ventaglio delle offerte”.

E il componente del comitato nazionale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, aggiunge: “E’ da anni che sentiamo parlare di continuità territoriale e finalmente siamo al dunque. Da comisano, posso dire che si tratta di una straordinaria opportunità che dobbiamo cercare di valorizzare nella maniera più adeguata. E’ chiaro che, al momento, per la fase critica che stiamo vivendo, si è poco propensi a utilizzare l’aereo anche perché viaggiare, se non per motivi di lavoro, in questa fase sembra non avere motivo d’essere. E, però, non appena tutto passerà, avere la possibilità di muoversi su Roma e su Milano con tariffe calmierate, rappresenterà un innegabile vantaggio che sarà necessario sfruttare nella maniera migliore. Noi, come Italia Viva, siamo pronti a fare la nostra parte, creando le condizioni affinché la continuità territoriale possa diventare uno strumento ancora più apprezzato e, con l’opportuna operatività, garantisca quelle risposte che tutto il territorio si attende”.

