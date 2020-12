Ragusa. Consiglio approva piano di spesa 2019 della Legge su Ibla

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato nella seduta di ieri pomeriggio con 15 voti a favore, 2 voti contrari e 4 astenuti il Piano di Spesa per l’anno 2019 della Legge su Ibla.

Il finanziamento complessivo ottenuto dalla Regione Siciliana, pari ad un milione di euro, verrà utilizzato prevalentemente per investimenti e per una somma pari a 205.000 euro, per l’incentivazione delle attività economiche nel centro storico.

“L’Approvazione del Piano di spesa per l’anno 2019 – dichiara l’assessore al centro storico Ciccio Barone – è un importante risultato che premia il lavoro che l’Amministrazione comunale ha portato avanti assieme all’ufficio competente.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per completare gli interventi dell’Opera Pia di Via Matteotti, per riqualificare l’immobile già sede della biblioteca civica che ospiterà nuovi uffici comunali, per potenziare gli impianti della pubblica illuminazione di via Roma, via Matteotti e via M. Coffa. Previsti altresì interventi per il rifacimento del tetto della Chiesa Ecce Homo e la messa in sicurezza dei pennacchi in pietra della Cattedrale San Giovanni Battista. Per quanto riguarda invece i progetti che realizzeremo a Ragusa Ibla procederemo all’allargamento della carreggiata di via Ottaviano ( circonvallazione), eliminando il marciapiede esistente che corre lungo la vallata sottostante, provvedendo a realizzare lo spazio per i pedoni con un percorso a sbalzo sulla vallata stessa. Questo intervento ci consentirà di mantenere 110 posti auto lungo tutta la via Ottaviano. Programmato anche un intervento per eliminare infiltrazioni di acqua piovana nel Palazzo Cosentini e ristruttureremo i bagni pubblici del Giardino Ibleo e quello nei pressi del Teatro Donnafugata. Un attenzione particolare la riserveremo inoltre alla incentivazione delle attività economiche nel centro storico destinando a tale scopo 205.000 euro. Desidero ringraziare – conclude l’assessore Barone – il Consiglio Comunale per avere approvato questo importante atto e l’ufficio centro storico per il prezioso lavoro svolto sotto la guida del dirigente ing. Ignazio Alberghina”.

“Le risorse finanziarie del Piano di Spesa per l’anno 2019 approvato ieri sera in consiglio Comunale – dichiara il Presidente dell’organismo Fabrizio Ilardo – consentiranno di potere attuare numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale oltre che a proseguire l’opera di rivitalizzazione del centro storico incentivando le attività economiche. Desidero ringraziare il Consiglio Comunale che approvando questo importante punto all’ordine del giorno consentirà la concretizzazione di nuovi importanti progetti”.

Salva