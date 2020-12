Offerte telefoniche mobile: focus su CoopVoce

Cambiare operatore telefonico può essere una soluzione vincente quando non ci si trova più bene con quello attuale, a causa di aumento di prezzi improvviso, minuti o GB di Internet non sufficienti o semplicemente per frequenti disservizi.

Un altro motivo è perché si trova una tariffa telefonica più conveniente rispetto a quella attuale, visto che ci sono tantissimi operatori ed aziende nel settore della telefonia, che mettono a disposizione periodicamente nuove offerte vantaggiose per i propri clienti.

Un esempio sono le offerte telefoniche mobile attuali di CoopVoce.it, molto interessanti e convenienti. Ma in cosa consiste nel dettaglio? E quali sono i parametri da valutare quando si vuole cambiare una tariffa mobile? Scopriamolo di seguito.

Cosa valutare quando si cambia operatore telefonico

Il cambio gestore è oggi un’operazione molto semplice, grazie ai progressi tecnologici come la possibilità di farlo online ed il trasferimento automatico del saldo residuo. Inoltre, la maggior parte delle tariffe telefoniche attuali non hanno particolari obblighi temporali o penali in caso di annullamento del contratto.

È importante però valutare lo stesso attentamente quando si vuole cambiare operatore telefonico, scegliendo tra le tante offerte telefoniche mobile quella più idonea al proprio caso e quindi al proprio utilizzo. I parametri principali da valutare sono:

copertura della rete, di solito verificabile sul sito stesso dell’azienda, per vedere anche se prende il 4G o il 3G e quindi analizzare la velocità di navigazione su Internet;

quantità di minuti disponibili, visto che se si parla molto a telefono, per esempio per esigenze lavorative, servirà una quantità elevata;

quantità di GB offerti, per il medesimo motivo precedente. Ormai con Internet si svolge di tutto, dalle semplici operazioni di svago fino a movimenti finanziari, pertanto bisogna avere una buona base di Internet disponibile;

scelta della tariffa a consumo o a pacchetto, in base al proprio utilizzo ed al budget economico che si vuole spendere;

L’offerta di telefonia di CoopVoce

CoopVoce è il primo operatore virtuale di telefonia mobile lanciato in Italia. Un operatore virtuale è un’azienda di telefonia che non ha proprie infrastrutture ma che si appoggia su altre. In questo specifico caso, CoopVoce si appoggia sulla rete UMTS/LTE 4G di TIM, con la quale ha sottoscritto un apposito accordo. Ciò gli consente di avere un’ottimale copertura in tutta Italia e velocità di navigazione soddisfacente.

CoopVoce mette attualmente a disposizione per la clientela due offerte promozionali per la telefonia mobile, tutti molto interessanti:TOP50: è senza dubbio il pacchetto più completo e grande tra i due. Offre minuti illimitati, ben 1000 SMS e 50GB di Internet in 4G al mese, al prezzo di 9,50 euro ogni 30 giorni. Inoltre, tutto ciò è possibile utilizzarlo anche in roaming in Europa.

EASY: l’ultima tariffa, infine, è molto semplice e vantaggiosa, per chi non fa un uso eccessivo dello smartphone. Offre 300 minuti di chiamate, 300 SMS verso tutti e 3GB di Internet al prezzo di soli 5 euro al mese.

Ognuno di questi pacchetti ha un costo di attivazione interessante, e non è prevista nessuna durata contrattuale predefinita, quindi si può rescindere quando si vuole. L’attivazione è molto semplice e comoda, direttamente tramite l’applicazione di CoopVoce o visitando il sito.

Salva