Con decreto n. 446 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali è stato riconosciuto, per il quinto anno consecutivo, un contributo per il personale in esubero del Comune di Ispica.

Quest’anno il contributo è pari a 479.757,68 euro.

L’importo è attribuito e concesso sulla base del costo di ogni dipendente che risulti in soprannumero.

“È giusto e doveroso ricordare – dice il gruppo consiliare di opposizione che fa capo all’ex sindaco Pierenzo Muraglie – che la legge, fortemente voluta ed ottenuta dall’Amministrazione comunale precedente, fu approvata grazie alla determinazione dell’Onorevole Nello Dipasquale e del Governo Crocetta.

In questi anni il Comune di Ispica ed i dipendenti in soprannumero, che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro, hanno beneficiato di 4.500.000 di euro circa.

La norma in questione resta, ancora oggi, un motivo di particolare orgoglio anche perchè il disposto di quella norma fu applicata a tanti altri Comuni dell’Isola”.