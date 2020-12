Anffas Modica. Natale di coraggio e sensibilità

Il Natale che sta per arrivare, per i ragazzi e per l’associazione Anffas onlus Modica, sarà diverso degli altri. Non ci saranno le attività frenetiche che ogni anno svolgeva l’associazione Tra messe e tombolate con associazioni e cooperative amiche. Per il coraggio e di non lasciare sole le famiglie in questo periodo difficile per tutti, l’Anffas di Modica farà sempre sentire lo spirito natalizio ai propri ragazzi.

La sensibilità delle persone verso i ragazzi e l’associazione non mancano mai, l’Anffas di Modica per sostenere i propri laboratori, sta portando avanti il Sorteggio BefanAnffas, col quale saranno in palio ceste di Natale offerte dalle Aziende Modicane. Il sorteggio sarà proprio nel giorno della Befana con un video online presso le pagine social dell’associazione. Il costo del biglietto è di un euro.

“In più – spiega il presidente Giovanni Provvidenza – in collaborazione con la Cantina Feudo Ramaddini e il nostro laboratorio d’arte saranno vendute delle bottiglie di vino decorate dai nostri ragazzi. Il Costo della bottiglia è solo di 10 euro. Chi vuole sostenerci può anche acquistare una stella di natale.

Per qualsiasi informazione, potete contattarci presso le nostre pagine social o presso il nostro sito www.anffasmodica.it dove troverete i nostri contatti”.

