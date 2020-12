Ragusa. Approvato nuovo regolamento consulta comunale giovanile

E’ formato da undici articoli, contro i sei del precedente, il nuovo regolamento della Consulta comunale giovanile approvato dal civico consesso. E’ il presidente della commissione Affari generale, il consigliere Daniele Vitale, a rilevarlo mettendo in evidenza che l’attività portata avanti dall’organismo consiliare è servita a definire uno strumento ancora più duttile e confacente alle rinnovate esigenze della città di Ragusa. “Sono stati adeguati alcuni aspetti – chiarisce Vitale – che fanno di questo regolamento uno strumento molto più al passo con i tempi e in grado di formulare proposte riguardanti programmi, progetti, investimenti e quant’altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili. E’ stato un lavoro sinergico quello portato avanti dagli uffici guidati dal dirigente di settore, il dottore Francesco Lumiera, unitamente all’assessore al ramo Clorinda Arezzo e al consulente di settore, Simone Digrandi. Ringrazio tutti per l’impegno profuso così come il mio ringraziamento è da estendere ai tredici consiglieri della maggioranza che sono rimasti operativi dalle 17 sino all’1,30 di notte per fare in modo che questo strumento, dopo tanto lavoro, potesse essere esitato positivamente. Adesso, il Comune di Ragusa si è dotato di un percorso operativo che renderà tutto estremamente più adeguato alle rinnovate esigenze manifestate da più parti”.

