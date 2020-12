Modica, partorisce in ospedale ma….in bagno

Ricoverata in Ospedale in attesa di partorire, senza avere ancora sintomi, decide di fare la doccia. Tutto nella normale routine, se non che, improvvisamente, si odono delle grida. E’ accaduto nella Divisione di Ginecologia del “Maggiore” di Modica, nel primo pomeriggio di giovedì.

Come si diceva, tutto era tranquillo: le infermiere preparavano le cartelle, organizzavano il lavoro del pomeriggio, tra le ricoverate qualcuna passeggiava, qualche altra andava a fare dei controlli, qualche altra stava con altre a discutere.

Una donna incinta, che pare non avesse ancora troppi dolori, decide di fare una doccia ma accade l’inaspettato: non arriva neanche a mettersi sotto doccia che avverte uno strano bruciore, istintivamente mette le mani tra le gambe: Si ode per tutto il reparto un grido di aiuto. Sono attimi di tensione: la poveretta esce nel corridoio gridando…”la testaaaaaa”. Le infermiere si precipitano, pensando ad un capogiro della degente e invece no. Era proprio la testa del bambino. Due secondi e viene fuori una graziosa bimba di 2.9 kg, tutto sotto gli occhi increduli dei pazienti ricoverati, dell’ausiliaria impegnata nelle pulizie del corridoio e sotto gli occhi degli infermieri che non si aspettavano una scena, praticamente da film.

Alle 15.23 il lieto fine.

