Ieri seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale di Ragusa

Il Consiglio Comunale di Ragusa riunitosi nel pomeriggio di ieri ha preso in esame ed approvato i due punti all’ordine del giorno riguardanti le “Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e approvazione delle tariffe (proposta di Consiglio Comunale n.54 del 03/11/2020) e il nuovo “Regolamento Comunale della Consulta Giovanile” di Ragusa (proposta di Consiglio Comunale n.51 del 28/10/2020).

“La nostra città – dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo – ha un nuovo e più equo regolamento per l’Imposta di soggiorno e un nuovo e più concreto regolamento della Consulta Giovanile. Si tratta di due atti fondamentali perché guardano avanti: il primo migliora la gestione delle risorse da investire in iniziative utili a fini turistici, il secondo aumenta la partecipazione giovanile in seno alla Pubblica Amministrazione. Il nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno vede ora una nuova e più equa classificazione delle strutture ricettive e quindi delle tariffe che il turista deve versare, il pagamento dell’imposta anche nel caso del pernottamento in immobili destinati alla locazione breve (che altrimenti avrebbero avuto immotivati vantaggi) e tutta una serie di aggiornamenti di legge a seguito di modifiche alle normative di riferimento.

Con il nuovo regolamento della Consulta Giovanile invece, saranno i ragazzi stessi a eleggerne il Presidente, non più quindi necessariamente il sindaco, e ci saranno modalità di partecipazione più chiare e semplici, oltre all’impegno delle Amministrazioni a stanziare un fondo da destinare a iniziative inerenti le politiche giovanili. Crediamo che l’impegno caparbio della maggioranza abbia dato alla città due strumenti fondamentali”.

Salva