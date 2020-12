Enorme iceberg in rotta collisione con l’isola Georgia del Sud

Un gigantesco iceberg, soprannominato A68a, è in procinto di scontrarsi con l’isola Georgia del Sud, un remoto territorio britannico d’oltremare al largo del Sud America. Gli scienziati hanno trascorso settimane a osservare l’evolversi dell’evento imputabile al cambiamento climatico, poiché l’iceberg (ha quasi le stesse dimensioni dell’isola) sta avanzando nell’oceano dopo esserci staccato dall’Antartide nel luglio del 2017. La penisola antartica è considerata uno dei luoghi con il più rapido aumento della temperatura sulla Terra. “Non è chiaro quando potrà verificarsi l’impatto (forse qualche settimana) poiché l’iceberg accelera e rallentata in base alle correnti oceaniche che incontra lungo il percorso”, ha detto Geraint Tarling, un oceanografo biologico del British Antarctic Survey che sta seguendo l’avanzata dell’enorme massa di ghiaccio. “Le correnti intorno all’isola sono molto complesse, e forse potrebbe mancare l’impatto con essa e passare oltre”, ha aggiunto Tarling. Le immagini catturate da un aereo della Royal Air Force britannica e trasmesse martedì mostrano la grandezza del mostruoso iceberg di ben 4.200 chilometri quadrati, la cui superficie è scolpita da tunnel, pinnacoli, crepe e fessure. “La vastità dell’iceberg ha reso impossibile catturarne la totalità in un solo scatto fotografico”, hanno detto in un comunicato i funzionari britannici. Gli scienziati temono che l’iceberg, colpendo l’isola, possa distruggere la vita marina sul fondo del mare e nel caso si appoggiasse sul fianco dell’isola, potrebbe impedire a pinguini e foche le normali rotte di pesca, o anche essere un ostacolo alle navi governative che pattugliano e sorvegliano la pesca intorno alla Georgia del Sud e alle Isole Sandwich meridionali.

