Perché comprare un appartamento per le vacanze a Catania

Comprare un appartamento a Catania come seconda casa per trascorrere le proprie vacanze è una scelta molto comoda e conveniente. Catania è infatti annoverata tra le località turistiche più belle, poiché circondata dal mare limpido e cristallino e avvolta da una montagna imponente. Queste sue caratteristiche fanno sì che vi sia un clima mite che rende l’estate duratura da maggio a settembre. Nella città Siciliana, molte persone decidono di investire con l’acquisto di un immobile, specialmente per poter avere un appoggio durante i mesi più caldi dell’anno. Catania, infatti, propone ai turisti degli scorci che tolgono il fiato, tant’è che il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Questa città, inoltre, offre dei collegamenti con altre bellissime località come Isola Bella, un’isoletta nota anche con l’appellativo di “perla del Mediterraneo”. Questo significa poter visitare ogni giorno una bellezza naturale diversa, senza però rinunciare a tutti i servizi e le comodità che si possono avere rientrando poi a casa nelle ore del pomeriggio o nella sera. Infatti, l’area metropolitana di Catania, offre diversi esercizi commerciali, sia di servizi essenziali che di intrattenimento come i teatri e multisala. I ristoranti ed i pub sono adatti a tutte le tipologie di clientela.

Dove acquistare un appartamento a Catania

Prima di rivolgersi ad un privato o ad un’agenzia preposta per la vendita appartamenti a Catania e provincia, però, bisogna decidere la zona più adatta nella quale acquistare l’immobile, se preferirla centrale oppure periferica. Il centro storico della città, specialmente in estate, consente delle passeggiate immerse nell’arte, grazie alle rovine del teatro greco-romano situato in piazza Stesicoro; con il calare delle tenebre questa zona si anima, con i chioschetti aperti tutta la notte, pieni di ragazzi che vivono la notte. Senza dubbio acquistare un appartamento al centro storicoè la soluzione più comoda per chi ama camminare a piedi ed avere tutto a portata di mano, ma è sconsigliata per chi ama la tranquillità. Di inverno, poi, l’appartamento può essere fittato agli studenti universitari, poiché vi è molta richiesta in quella zona.

Plaia è la zona più indicata per chi vuole vivere l’estate a 360°. Infatti, quest’area corrisponde al lungomare, con i molteplici stabilimenti balneari e le spiagge libere, nonché i ristoranti turistici che propongono le specialità sicule. Sicuramente si tratta della zona da preferire se si vuole avere la spiaggia a pochi passi, ma bisogna considerare la distanza dal centro e da molti servizi essenziali, da dover raggiungere in macchina o con i mezzi pubblici.

Borgo Sanzio è una zona residenziale che da sola può contare 50.000 abitanti. Si tratta di una vasta area ben tenuta della città, e si snoda attorno alla piazza Vittorio Emanuele. In questo quartiere ci sono diverse scuole, gli uffici ed i parchi. Per chi ha intenzione di vivere Catania tutto l’anno, questo quartiere è perfetto poiché consente di avere a pochi passi tutto il necessario ma senza la stessa frenesia tipica di un quartiere “di movida” come il centro storico. Proprio per questo, potrebbe essere la scelta meno ideale per un appartamento nel quale trascorrere le vacanze, se si amano le uscite serali e la compagnia.

Aci Trezza è una piccola frazione di Aci Castello. Il paesino, che dista 9 km da Catania, è costituito da un centro abitato circondato da colline originate dalle eruzioni dell’Etna. Acquistare un appartamento in questa località consente di abitare, almeno per i mesi estivi, in una piccola perla sul mare, in tutta tranquillità e lontano dal caos cittadino.

Salva