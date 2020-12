Seminario su “ Proteggiti dall’aids” a Monterosso

Molto interessante il seminario organizzato dalla sezione Avis di Monterosso Almo sul tema “ Proteggiti dall’AIDS” svoltosi nei locali della sala Falcone-Borsellino in piazza San Giovanni. Relatori il presidente dell’Avis Regionale Sicilia Salvatore Mandara’ e la dottoressa Mavilla di Modica direttore sanitario dell’Avis di Monterosso. Presenti il sindaco Salvatore Pagano, il presidente dell’Avis monterossana Salvo Iacono ed il direttivo. Nel rispetto delle normative anti Covid l’evento è stato a numero chiuso per un totale di dieci partecipanti scelti in ordine cronologico in base alla data di iscrizione. Nel corso del seminario è stato presentato il progetto formativo “ proteggiti dall’AIDS “ e delle procedure adottate per la prevenzione da conteggio COVID – 19. Al termine i relatori hanno concordato che in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria l’importanza della prevenzione impone alle strutture avisine l’obbligo della sensibilizzazione Impegnandosi ad organizzare nuovi incontri dopo la fine di questa pandemia.

Nella foto un momento del seminario

