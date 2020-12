Il Presidente “si auto condanna” sorpreso senza mascherina

Un pessimo esempio è arrivato nel fine settimana dal presidente cileno Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique costretto ad auto denunciarsi alle autorità sanitarie dopo essere stato visto camminare senza mascherina nella spiaggia della benestante località balneare di Cachagua, situata nella costa centrale del Cile. Il Presidente ha immediatamente riconosciuto il grave errore, dopo essere finto sui social network immortalato in alcune foto scattate dai bagnati presenti in spiaggia, loro sì, muniti di mascherina. “Il Presidente Piñera ha deciso di auto segnalarsi dopo aver contattato l’Ufficio Sanitario locale” ha detto il portavoce del ministro Jaime Bellolio al Radio locale. “Ha riferito di essere andato a fare una passeggiata in un tratto di spiaggia semideserta e che solo verso la fine è stato avvicinato da un paio di persone”, ha spiegato Bellolio. Il mancato rispetto dei protocolli e delle restrizioni imposte dal governo conservatore implica severe sanzioni, tra cui multe significative e persino pene detentive. Con la riduzione del numero di infezioni nelle ultime settimane le autorità sembrano aver allentato i controlli preventivi sulla popolazione, pur mantenendo la natura obbligatoria delle misure restrittive.

