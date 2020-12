Scicli, Ast. Corse per studenti. 9 corse da e per Fontanarossa

Incontro ieri in Municipio con i dirigenti dell’Azienda Siciliana Trasporti

Si è tenuto ieri in municipio un incontro tra il sindaco di Scicli Enzo Giannone, l’assessore alla pubblica istruzione Caterina Riccotti e l’assessore Bruno Mirabella con il dirigente dell’Ast Carmelo Coridie, accompagnato dal collega Giuseppe Schilirò.

In vista della riapertura delle scuole superiori in gennaio, è stato affrontato il tema del trasporto scolastico degli studenti che da Scicli si recano in città vicine per frequentare la scuola superiore. L’azienda trasporti ricorrerà al noleggio di autobus di vettori privati per garantire il distanziamento fra i passeggeri e il diritto allo studio.

L’occasione è stata utile per parlare di trasporto pubblico nel complesso. L’Ast ha comunicato che in ragione dell’alto indice di interesse turistico di Scicli, ha potenziato le corse dall’aeroporto di Catania verso Scicli, che ora sono 9, una in più rispetto al capoluogo ibleo.

