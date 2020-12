Modica. Tamponi anche per alunni e docenti della “Poidomani”

Continua l’attività di monitoraggio in modalità drive-in a Modica. Nelle giornate di sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle 13.30 sarà possibile sottoporsi a tampone anti-Covid presso la sede della Protezione Civile in c.da Michelica (zona artigianale). La turnazione di questa settimana sarà dedicata anche ai docenti e alunni della scuola “Raffaele Poidomani” e il plesso di via risorgimento 112 dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, che riceveranno tramite email l’autorizzazione, nel caso in cui risultassero negativi per tornare in classe. Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate aveva disposto la chiusura immediata dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” per due giorni a seguito di riscontro di positività al covid.

