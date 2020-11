Elisa Marino, Territorio: “Serve assistenza per i tanti positivi

“L’elevato numero di positivi che sono obbligati alla quarantena obbligatoria ha mandato in tilt il sistema, lo abbiamo visto con la raccolta dei rifiuti, trattandosi di indifferenziato speciale, anche la ditta incaricata dall’ASP ha dato forfait, ora emerge un’altra emergenza: quella degli isolati in casa che non ricevono assistenza”

Lo rileva Elisa Marino, responsabile per i Servizi Sociali di Territorio Ragusa, che rivolge un appello alle autorità per far fronte alle esigenze primarie di tanta gente che si trova in serie difficoltà.

“Ci si imbatte in difficoltà di ogni genere, c’è gente che vive con figli piccoli, con genitori anziani, e ha difficoltà per procurare cibo e medicinali, in questo stato di tensione qualcuno telefona per cercare aiuti, ma non sempre si ricevono risposte all’emergenza sottolineata” evidenzia Elisa Marino che aggiunge: “Non è bello vedere che la gente risolve i problemi solo attraverso i social e che anche un assessore risponda alle istanze attraverso lo stesso canale. Serve, a questo punto un numero verde, un numero di emergenza a cui tutti si possono rivolgere, serve un efficiente servizio di ascolto per venire incontro a tutte le istanze. Ci dovrebbe essere un apposito comitato in convocazione permanente perché i problemi si moltiplicano, la gente in difficoltà è tanta e non si può restare indifferenti ai bisogni e alle esigenze primarie, anche in vista delle festività per cui si dovrebbe assicurare, almeno, serenità e benessere minimo, nell’attuale critica situazione.”

