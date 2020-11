Covid, in calo i contagi nel Ragusano ma in crescita i decessi

Cinque vittime nelle ultime 24 ore nel Ragusano. Le persone decedute avevano 62, 72, 73 79 e 91 anni. Sono 112 i decessi da inizio pandemia, mentre le persone guarite sono 1952 sempre da inizio pandemia. Scende il dato dei ricoveri, sono 99 le persone assistite negli ospedali iblei. Al Giovanni Paolo II di Ragusa, 40 pazienti; 24 in Malattie infettive, 5 area Covid, 11 Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria 35 pazienti: 30 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 24 pazienti: 9 in Malattie infettive, 15 area Covid. Sono 17 le persone assistite nella Rsa di Ragusa. I positivi in isolamento domiciliare oggi sono 2295 (-167 rispetto a ieri).

Ecco i dati delle persone in isolamento domiciliare suddivisi per comune: Acate 76 (-7), Chiaramonte 43 (+4), Comiso 352 (-18), Giarratana 24 (-2), Ispica 70 (-9), Modica 272 (-36), Monterosso Almo 22 (+4), Pozzallo 134 (-8), Ragusa 500 (-44), Santa Croce 44 (-7), Scicli 72 (-11), Vittoria 679 (-24), 17 da fuori provincia. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 79.676 test (+866) di cui 63.127 tamponi molecolari e 16.549 test sierologici.

