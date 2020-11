Modica. Domenica stop al CCR Fisso

Si comunica alle utenze che a causa della saturazione delle quote massime di conferimento domani il servizio di conferimento di plastica dura, ingombranti, materassi e legno presso il CCR Fisso di C.da Michelica a Modica non sarà consentito.

Sarà possibile conferire tutte le altre tipologie di rifiuti compresi i RAEE, (tv frigoriferi, lavatrici condizionatori etc, e tutti i rifiuti contenenti parti elettriche).

L’amministrazione sta provvedendo a risolvere la problematica, saranno date nuove comunicazioni nei primi giorni della prossima settimana.

