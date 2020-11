Ragusa. Incontro con il Direttore Asp Aliquò. I dati Covid19

Si è tenuto ieri l’incontro organizzato dal presidente e dalla vicepresidente del Consiglio Comunale di Ragusa rispettivamente Fabrizio Ilardo e Concetta Raniolo, con i capigruppo, il direttore generale di Asp Angelo Aliquò e l’assessore alla Sanità Luigi Rabito, primario di Rianimazione. Il direttore Aliquò ha aggiornato i dati sanitari partendo da quello peggiore: la conta dei decessi è arrivata a 102. Al tempo stesso però si alleggerisce la pressione sugli ospedali della provincia: ci sono attualmente 117 ricoveri covid a fronte di un picco di 142 toccato pochi giorni fa. In questo momento i posti covid disponibili sono circa 50 e ovviamente ci auguriamo che non debbano mai essere utilizzati. A proposito di questo, gli ospedali ragusani hanno visto la visita degli ispettori mandati dal Ministero della Salute alla luce della polemica regionale tra i posti covid effettivamente disponibili e quelli comunicati a Roma. È emerso un quadro regolare, con qualche posto in più rispetto a quelli previsti. Sempre ieri si è svolto lo screening dedicato ai dipendenti comunali di Ragusa su circa 300 test non sono stati riscontrati positivi. È un dato rassicurante, dichiara il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, innanzitutto per il personale comunale, che continua a lavorare per garantire servizi essenziali anche in presenza di pubblico. A un mese dalle Festività, possiamo ormai dire che certamente non sarà un Natale come gli altri, ma se continueremo ad attenerci scrupolosamente a poche, semplici regole, potremo comunque trascorrerlo con una serenità maggiore rispetto ai giorni scorsi. Abbassare la guardia proprio adesso sarebbe imperdonabile”.

