“Un caffè con Anc Ragusa”. Venerdì nuovo incontro formativo

Prosegue anche domani, venerdì 27 novembre, l’attività formativa portata avanti dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa. E’ infatti in programma, dalle 10 alle 12, un evento webinar sul tema “Le novità fiscali dei decreti Ristori (Dl. 137-2020) e Ristori bis (Dl. 149/2020)”. L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali saranno a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, a cui seguiranno i saluti del presidente di Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. A relazionare sarà l’esperto Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, che affronterà le numerose materie attinenti: contributi a fondo perduto per i settori economici interessati da provvedimenti restrittivi; credito d’imposta per canoni di locazione quarto trimestre 2020; cancellazione seconda rata Imu 2020; sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute; proroga del termine per il versamento del secondo acconto Ires, Irpef e Irap; disposizioni nel campo della riscossione; contributi alla filiera della ristorazione. E, ancora, riflettori puntati su: contributi per gli esercizi localizzati nel centro storico; cashback in denaro per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici; prime anticipazioni sul Ddl di bilancio 2021. “Come è facile evincere – spiega il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – si tratta di argomenti e problematiche riguardanti la strettissima attualità. L’obiettivo è sempre quello di garantire l’adeguata formazione ai nostri iscritti, e non solo, per fare in modo che le prossime sfide professionali, di certo non semplici come non semplici sono state quelle degli ultimi mesi, possano essere affrontate con la dovuta attenzione”. E il presidente Paolino aggiunge: “Anc Ragusa, per supportare sempre più i propri associati, ha studiato, con l’ausilio degli esperti che di volta in volta intervengono nella formazione, come appunto il dottor Gatto, una rubrica che partirà dall’1 dicembre dal titolo “Un caffè con Anc Ragusa”. La rubrica implementa il valore formativo che è sempre stata la mission di Anc Ragusa. In buona sostanza, la rubrica, che sarà messa a disposizione di tutti gli associati, si struttura in videopillole elaborate degli esperti che da sempre collaborano con Anc Ragusa per commentare circolari ministeriali piuttosto che garantire focus su argomenti di particolare interesse che, di volta in volta, nel corso delle attività professionali, necessitano di ulteriori passaggi esplicativi”.

