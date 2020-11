Pubblicato sul sito dossier Modica capitale della cultura 2022

E’ stato pubblicato stamani sul sito istituzionale del Comune il dossier “Modica capitale della Cultura 2022” in formato pdf che ha partecipato il 16 novembre scorso alla selezione nazionale unitamente ad altre 27 città italiane.

A valutare i dossier una giuria composta da Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazione Palazzo Te e Presidente della Commissione, Salvatore Adduce, ex Presidente di Fondazione Matera 2019, Francesca Cappelletti, docente presso l’Università di Ferrara, Roberto Livraghi, compositore, Cristina Loglio, manager culturale, Franco Iseppi, produttore, e Giuseppe Piperata, Università IUAV di Venezia. Tra le dieci finaliste la città di Trapani. Escluse le altre siciliane: Modica, Scicli e Palma di Montechiaro.

“Orizzonte Mediterraneo” è il claim che ha accompagnato l’opera frutto di una sintesi culturale, storica, architettonica che per diversi mesi ha impegnato in costanti confronti e riunioni le risorse culturali della città coordinate dal prof. Paolo Di Nardo, docente alla facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e dal prof. Giovanni Di Stefano, archeologo, come responsabile tecnico scientifico delle attività culturali.

Il dossier è stato curato dal Comune di Modica e dal Alter Ego Consulting Soc Coop a.r.l.

