Incontro con l’assessore Falcone all’aeroporto di Comiso

«Siamo sollevati dal sentire la vicinanza e l’interesse della Regione siciliana in questo momento di grande difficoltà non solo per il nostro scalo ma per l’intero comparto del trasporto aereo. Ringraziamo l’assessore Falcone in particolare per l’impegno assunto riguardo allo sblocco dei fondi necessari a rilanciare l’aeroporto di Comiso».

Così il presidente e l’amministratore delegato di Soaco Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo commentano l’esito del vertice che si è tenuto stamattina all’aeroporto di Comiso con l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, alla presenza del presidente di SAC Sandro Gambuzza e del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, per affrontare il tema delle ripercussioni dell’emergenza Covid19.

L’assessore Falcone, in particolare, ha assunto l’impegno a sbloccare i fondi originariamente previsti dall’articolo 11 della l.r. 24/2016, che aveva autorizzato l’Assessorato regionale al turismo a “finanziare interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai comuni siciliani” al fine di “favorire l’incremento delle presenze turistiche nel territorio regionale, tenuto conto della potenzialità di sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui sono ricompresi gli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso”.

«Adesso l’obiettivo è recuperare le risorse stanziate per le annualità 2019 e 2020 – commentano ancora Mistretta e Dibennardo -, per cui attendiamo con fiducia la concretizzazione di questo impegno che porterà tra le altre cose alla possibilità della ricapitalizzazione della società di gestione e al mantenimento dei progetti previsti dal nostro piano industriale, così da poter mettere in campo, appena sarà possibile una più stabile ripresa del comparto, iniziative utili ad accrescere le rotte a beneficio dell’incoming nel territorio ibleo».

