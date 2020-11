Bjorn Borg ha venduto la bella villa-maniero svedese

L’ormai 64enne leggenda del tennis Bjorn Borg ha venduto la bella villa Alstaholm, situata nel comune svedese di Varmdo. L’aveva acquistata nel 1984 quando ancora conviveva con Jannike Bjorling (una delle tante) per 3,1 milioni di sek svedesi, un prezzo stratosferico per gli standard dell’epoca. Si tratta di un corpo principale di 250 metri quadrati, con annessi due edifici, una guest house, ovviamente un campo da tennis, e 17mila metri quadrati di terreno circostante. Ai tempi nostri, poco più di un anno fa, Borg e l’attuale moglie Patricia hanno annunciato su Instgram l’intenzione di dare una svolta alla loro vita, pensando di andare a vivere a Capo Verde al largo del Senegal. Un cambiamento coinciso con la messa sul mercato della lussuosa Villa, affidata a Residence Christie’s ed a un avvocato svedese in rappresentanza della Fondazione Stiftung (mi astengo dal riferire della poco chiara F. Stiftung, senza scopo di lucro, fondata nel 2007 dalla famiglia Borg nell’allora paradiso fiscale del Liechtenstein ) con un prezzo minimo di partenza di 20 milioni di corone svedesi. Vendita adesso andata a buon fine dopo che un’azienda a conduzione familiare di proprietà di tre fratelli l’ha acquistata per 35 milioni di sek (circa 3,5 milioni di euro) Dieci volte tanto il prezzo pagato inizialmente dal tennista svedese nel 1984 e poco meno del doppio del prezzo di partenza fissato dai Borg. Nessuno dei tre fratelli compare nell’atto di acquisto.

