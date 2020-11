Fp Cgil Pozzallo. Piano fabbisogno personale. Riscontri positivi

“La segreteria della FPCGIL di Ragusa la Segreteria Aziendale della FP CGIL di Pozzallo, prendono atto positivamente dell’avvenuta modifica e integrazione del Piano del fabbisogno del Personale e piano delle assunzioni 2020-2022, con la quale sono state previste le risorse per l’integrazione oraria al Personale ex contrattista del Comune di Pozzallo.

Ci corre l’obbligo sottolineare che l’odierno risultato, assolve, nei fatti, alla richiesta formulata alcuni mesi fa, quando gli scriventi si erano fatti portavoce delle istanze dei lavoratori, che tendenzialmente vedevano accettabile nel contesto di allora, l’ipotesi di una integrazione oraria per tutti di quattro ore, tale richiesta fu parzialmente riscontrata con solo due ore di integrazione.”

Questo è quanto dichiarato in una nota a firma del Segretario Aziendale FP CGIL del Comune di Pozzallo, Pinuccio Paolillo e del Segretario Generale FP-CGIL Ragusa, Nunzio Fernandez e inviata al Sindaco del Comune di Pozzallo, al Dirigente del I Dipartimento Ufficio del Personale e al Segretario Generale dell’ente.

“L’odierno risultato, continua la nota, assolve piuttosto alla richiesta avanzata prima dell’adozione di tale atto, naturalmente nel frattempo si è assottigliato il numero dei dipendenti per via dei numerosi pensionamenti e incrementate le economie. Non nascondiamo comunque il nostro apprezzamento, ma teniamo a sottolineare che la richiesta avanzata in ordine all’ultima proposta del Fabbisogno, andava ben oltre (almeno 30 ore) e in ogni caso era tesa a livellare il monte ore tra i diversi dipendenti, ciononostante il risultato ottenuto, seppur modesto, appare significativo e se sostenuta tale tendenza porterebbe al graduale recupero del full-time.

In tempi non sospetti, avevamo fortemente sostenuto la causa di questi lavoratori, le numerose difficoltà di ordine tecnico, amministrativo e finanziario, non ci hanno mai scoraggiato, il lavoro silente dei delegati FP-CGIL, da finalmente i frutti sperati che si concretizzano nell’odierno risultato.

Non è comunque nostro stile adagiarsi sugli allori, conclude la nota, non vorremo apparire pretenziosi o peggio ingrati verso questa Amministrazione, ma riteniamo doveroso, già da subito, dare impulso propositivo all’attività di tutela verso il Personale dipendente del Comune di Pozzallo, confermando già sin d’ora il nostro intento di pervenire al Full-time di tutto il Personale dipendente Part-time in tempi brevi.”

