Nole Djokovic  auspica il ritorno del pubblico negli stadi

Il numero uno al mondo Novak Djokovic, in semifinale alle ATP Finals di Londra (oggi incontra Thiem) guarda al futuro del tennis mondiale. Il suo pensiero è già rivolto agli Australian Open del gennaio prossimo in cui auspica il sostegno del pubblico finora escluso a causa della pandemia. Stadi vuoti con forti limitazioni d’accesso, ad esclusione di tecnici, allenatori e familiari dei giocatori. “Ho sentito dire che agli Australian Open dovremmo avere il 50% di spettatori della capacità dello stadio. Mi accontenterei anche di un 10%, sarebbe già tanto per noi giocatori, ha detto il numero uno serbo. “Sentire i fan applaudire, percepire la loro energia, le emozioni e l’eccitazione che ti trasmettono è qualcosa che penso manchi a tutti”. La Rod Laver Arena è la più grande del Melbourne Park con una capacità massima di 15.000, seguita dalla Melbourne Arena (9.646) e dalla Margaret Court Arena (7.500). Il campione in carica Djokovic, con otto vittorie, detiene il record agli Australian Open.

