Lega e MPSI Vittoria su inserimento codici Ateco esclusi

Dopo l’aggiornamento della situazione sanitaria in provincia di Ragusa e la proroga come zona rossa del Comune di Vittoria sino al 3 dicembre, decretata proprio ieri sera, il gruppo dirigente Lega-Movimento politico Sviluppo Ibleo, dopo un attento confronto interno, ha deciso di produrre un documento per sollecitare il Governo regionale e quello nazionale a garantire una risposta sulla grave situazione economica con cui si stanno confrontando molte realtà economiche vittoriesi. “Nel nostro documento – sottolinea il segretario del Mpsi, Biagio Pelligra – vogliamo farci portavoce di tutte quelle attività economiche chiuse a causa della istituzione della zona rossa e che, al momento, risultano escluse dai ristori previsti dal Governo nazionale. Questo documento è già stato sottoposto all’attenzione del presidente della commissione Attività produttive all’Ars. Abbiamo elencato tutte le attività economiche dimenticate nel ristoro a fondo perduto e a cui bisogna dare voce. Abbiamo predisposto una attenta ricerca con il coinvolgimento di consulenti e addetti ai lavori elaborando l’inserimento dei codici Ateco esclusi. Vittoria è zona rossa dallo scorso 3 novembre e non ci sono state risposte sul fronte dell’emergenza a sostegno dei nostri piccoli e medi imprenditori. Auspichiamo che i nostri interlocutori a livello nazionale e regionale abbiamo ben compreso l’emergenza che sta vivendo un intero territorio e, quindi, chiediamo che si facciano, insieme con noi, portavoce delle esigenze manifestate da un intero territorio”.

