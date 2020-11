Covid-19. Anche Comiso e Acate diventano “zone rosse”

Anche Comiso e Acate diventano “zone rosse”, dopo Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo stabilisce l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, datata 19 novembre 2020. Diventano dieci i comuni “rossi” in Sicilia. Con Vittoria, Comiso ed Acate, ci sono anche Bronte, Camastra, Cesarò, Ciminna, Maniace, Misilmeri e San Teodoro. In precedenza erano cinque le città “rosse”. Da sabato 21 novembre fino a giovedì 3 dicembre si aggiungeranno, dunque, Acate e Comiso, Camastra (in provincia di Agrigento), Ciminna e Maniace.

In tutte le zone si applicheranno le prescrizioni nazionali con la chiusura domenicale delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle di generi alimentari e dei beni di prima necessità. L’Osservatorio epidemiologico della Regione ha avviato il monitoraggio dei Distretti, allargando la consueta valutazione delle incidenze dei positivi per Comune. Tale nuovo monitoraggio ha indotto il presidente Musumeci a istituire “zone rosse” in aree ricadenti nei Distretti di Bronte e Vittoria, comprendenti più Comuni.

