Procede iter per intervento in Via Socrate a Ispica

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha ricevuto gli elaborati progettuali, muniti dei necessari pareri, relativi all’intervento in Via Socrate a Ispica a seguito del nubifragio del 25 e 26 ottobre 2019 e nello specifico per la messa in sicurezza di Cava Mortella.

Nel corso di questa settimana il DRPC procederà a definire gli ulteriori atti amministrativi di natura finanziaria propedeutici all’indizione delle procedure di gara e dare così concreto avvio ai lavori.

“Dopo avere avviato e seguito con scrupolo l’iter amministrativo, giunto alle battute finali – spiegano i consiglieri comunali Mary Ignaccolo Giovanni e Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo ed Angelina Sudano – intendiamo continuare a monitorare un intervento cruciale per la tutela del territorio che prevede anche una nuova regimentazione delle acque piovane che “scendono” dal quartiere Madonna delle Grazie e si riversano nella cava.

Il contributo fornito dai Consiglieri comunali – per come lo intendiamo – è diretto esclusivamente al perseguimento del bene comune”.

