Ispica. Accreditati 10.000 euro dsl Ministero dei Beni Culturali

Un risultato storico, conseguito dall’Amministrazione Muraglie per tramite dell’ex assessore Lino Quartarone, che vede trasferiti nelle casse del comune di Ispica fondi ministeriali pari ad € 10.000 per la fornitura di 700 nuovi libri alla biblioteca comunale “Luigi Capuana”. I generi dei testi individuati riguardano n. 472 libri per fascia d’età 0-14 anni; n. 246 libri per ragazzi ed adulti. Una precisa volontà di investire nelle nuove generazioni con particolare riferimento ai bambini ed ai ragazzi frequentanti le scuole di Ispica. A darne notizia attraverso i canali ufficiali la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero dei Beni Culturali. Il termine per la rendicontazione della spesa, a cura del Settore I “Affari Generali, Politiche Sociali, Giovanili e per l’Educazione”, è prorogato al 15 dicembre 2020 per le difficoltà incontrate dalle librerie nel dare esecuzione alle forniture richieste. Fatti tangibili ottenuti solo in seguito ad un lavoro certosino di ricerca dei fondi pubblici, tutti intercettati per la sussistenza dei presupposti previsti nei bandi di finanziamento, così come per il recente finanziamento regionale di € 30.000 ottenuto per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della città.

