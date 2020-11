Covid-19. La situazione a Giarratana

SITUAZIONE DI CONTAGIO DA COVID-19 A GIARRATANA

Il primo cittanido Lino Giaquinta con una nota di queste ore fa chiarezza sul contagio COVID -19 a Giarratana . “I casi attualmente positivi sono 8, tutti in isolamento domiciliare e asintomatici.

Vi sono diversi altri casi, risultati positivi ai tamponi rapidi, effettuati dai medici di medicina generale di Giarratana, in attesa di tampone molecolare che faranno certamente salire ulteriormente il numero dei positivi , anche questi in isolamento domiciliare e asintomatici. Tutti questi casi presentano la caratteristica di appartenere a micro focolai individuati e contenuti, non sembra esserci, allo stato attuale, una diffusione ampia nella comunità giarratanese.

La situazione complessiva del contagio in Italia (ed anche in Sicilia e in provincia) è molto pesante con gravi rischi di tenuta del Sistema Sanitario

Anche in forza di questo – continua il sindaco – rinnovo l’invito a ridurre i contatti e adottare tutte le norme di sicurezza; a prescindere da quello che prevede l’art. o il comma dei vari DPCM e delle Ordinanze, rimaniamo il più possibile a casa, limitiamo gli spostamenti all’essenziale, evitiamo le condizioni di assembramento nei luoghi pubblici e privati. Le notizie di questi ultimi giorni riguardo al primo vaccino, che sembra essere di prossimo arrivo, fa intravedere una luce in fondo al tunnel. Un ringraziamento – conclude Lino Giaquinta – a quanti hanno collaborato per la istituzione del punto tamponi rapidi presso il Centro Comunale di Protezione Civile.

