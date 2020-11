Turchia: Erdogan licenzia in tronco il presidente Banca centrale

Il presidente turco Erdogan ha destituito senza tante cerimonie, nello stile dei regimi autocratici il presidente della Banca Centrale Murat Uysal, sostituito dall’ex ministro delle finanze Naci Agbal. Le motivazioni del licenziamento: Tayyip Erdogan era insoddisfatto della linea di stretta monetaria imposta dell’ex presidente. In un momento di grave crisi economica con la lira turca ai minimi storici, Erdogan cerca di placare la crescente diffusa insoddisfazione nel Paese, con la Cappadocia in prima linea. Una situazione che potrebbe peggiorare per la Turchia in caso di vittoria alle presidenziali di Joe Biden, per l’abbandono della linea politica isolazionista intrapresa da Trump nei confronti dell’Europa.

Salva