Rinvio elezioni Vittoria. Campo: insensato continuare campagna elettorale

“Arriva, finalmente, con l’approvazione del nuovo decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri terminato ieri sera a tarda notte a Palazzo Chigi, la notizia del rinvio delle elezioni amministrative a Vittoria”. Lo dichiara la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, che già nei giorni scorsi si era espressa chiaramente in favore di un rinvio della tornata elettorale a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19. “Non riuscivamo proprio a comprendere come si potesse continuare a fare campagna elettorale in queste gravi condizioni – evidenzia Stefania Campo – Siamo stati i primi a sposare la richiesta di rinvio avanzata espressamente da Piero Gurrieri e Salvatore Di Falco, senza tentennamenti. E proprio nella giornata di ieri ho interloquito personalmente con l’assessorato regionale alle autonomie locali, che a sua volta riferiva di essere in costante contatto con il ministero dell’Interno e di aver avanzato richiesta di rinvio scritta per i due comuni siciliani di Vittoria e San Biagio Platani. Non possiamo, quindi, non essere lieti di una scelta così importante che va nella direzione della sicurezza sanitaria, della tutela dei processi democratici e della volontà di garantire a tutti i cittadini la massima partecipazione alla scelta del prossimo Sindaco e dei futuri consiglieri comunali”.

