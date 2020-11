La Cna Ispica pone serie di questioni al neo sindaco Leontini

Il completamento dell’iter del Prg, la rigenerazione urbana attraverso i vari interventi possibili nel cento storico, le iniziative in tema di lavori pubblici dentro e fuori il centro abitato, il concreto avvio della realizzazione della zona artigianale quale tema strategico per lo sviluppo dell’intero territorio oltre che momento di crescita indiscussa per gli artigiani e le piccole e medie imprese. Sono queste alcune delle questioni poste sul tavolo dalla Cna di Ispica che, in una nota trasmessa a palazzo di Città, ha evidenziato il valore della concertazione come strumento fondamentale per la crescita del tessuto economico della città, complimentandosi, al contempo, con il neosindaco, Innocenzo Leontini, per la prestigiosa elezione e augurandogli buon lavoro.

“Un tema centrale nella progettualità della nostra associazione di categoria, che porta avanti le rivendicazioni con notevole senso di responsabilità, a maggior ragione in un periodo come quello attuale contrassegnato dalla grave crisi pandemica – scrivono nel documento Pietro Canto, componente della presidenza territoriale, e il responsabile organizzativo, Carmelo Caccamo – è quello relativo all’assegnazione di tutti i lotti liberi all’interno dell’attuale perimetro cimiteriale. Abbiamo ritenuto sempre importante da un lato dare una risposta positiva a numerose famiglie che nel corso degli anni hanno presentato le loro richieste per i suoli cimiteriali e dall’altro stimolare concrete occasioni lavorative derivanti dall’avvio di nuove costruzioni funerarie. Inoltre, abbiamo insistito (e continueremo a farlo) sull’esigenza della città di procedere rapidamente all’ampliamento del cimitero, proponendo anche di espandere l’area dal lato dell’attuale parcheggio. Sicuramente prioritaria, in questa fase drammatica per il diffondersi della pandemia, è la necessità di trovare urgentemente delle soluzioni di aiuto concreto e ristoro nei confronti dei tanti artigiani e commercianti colpiti dal nuovo Dpcm. In particolare, laddove possibile, chiediamo un intervento forte al fine di sostenere le imprese soprattutto per il pagamento delle locazioni degli immobili in cui esercitano le loro attività e la sospensione dei tributi comunali per artigiani e commercianti”.

“Riteniamo altresì urgente per venire incontro alle legittime richieste delle imprese della città – continuano ancora Canto e Caccamo – procedere speditamente, come hanno già fatto gli altri Comuni del nostro territorio, verso l’attuazione del programma per l’utilizzo dei fondi ex Insicem attraverso l’approvazione di un avviso pubblico per l’erogazione dei contributi riferiti all’azione strategica 5.3 fondo per interventi in conto interessi in favore delle imprese locali a seguito dell’emergenza Covid-19. Infatti, con la delibera n. 18 del 17 giugno 2020 il Libero consorzio ha messo a disposizione del Comune di Ispica una dotazione finanziaria sia come fondo di rotazione per ricapitalizzazione e sia per interventi in conto interessi. Ecco perché abbiamo avanzato la richiesta ufficiale di un incontro con il sindaco per un primo esame delle varie problematiche sul tappeto, al fine di individuare le soluzioni più opportune e condividere un cronoprogramma serio e realistico

