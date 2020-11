Indonesia: produttori balinesi in festa.

Produttori balinesi in festa, dopo la notizia che la Compagnia aerea Garuda Indonesia, a partire da oggi inaugura una nuova rotta cargo da Denpasar a Hong Kong. Nel volo diretto inaugurale, Garuda trasporterà 30 tonnellate di merci costituite da prodotti della pesca e una grande varietà di prodotti agricoli da Bali. I voli cargo speciali saranno serviti una volta alla settimana con una flotta di Airbus A330-300 che ha una capacità di carico di 30-40 tonnellate. “Il volo diretto, consentirà tempi di consegna delle merci ridotti, mantenimento e freschezza dei prodotti della provincia di Bali, ha detto il governatore Wayan Koster. Garuda Indonesia in precedenza serviva voli cargo speciali per Manado-Narita (Giappone) e Makassar-Singapore (città Stato, quarto principale centro finanziario del mondo), sinergie utili a ottimizzare il mercato cargo e sostenere la competitività delle materie prime nazionali.

