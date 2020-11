Neonato gettato in un cassonetto. Salvato da un passante

Un neonato avvolto in una coperta e infilato in un sacchetto è stato trovato da un passante in un mastello della spazzatura a Ragusa. L’uomo mentre passeggiava per via Saragat ha udito dei lamenti, pensando si trattasse di un cane o un gatto. Dopo essersi avvicinato ha trovato il neonato con ancora il cordone ombelicale. Il piccolo, per fortuna sta bene ed è stato ricoverato presso la terapia intensiva neonatale.

Indagini in corso

