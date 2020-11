Scontro tra pullman-treno a Vittoria. Indagine per disastro ferroviario

Indagine della polizia dopo la mancata tragedia di martedì mattia a Vittoria, in prossimità della Fontana della Pace, quando il treno regionale della tratta “Modica-Caltanissetta” ha impatto violentemente contro un autobus di linea privata diretto a Comiso, fermo sui binari in corrispondenza delle barriere mobili del passaggio a livello.

Fortunatamente i passeggeri erano già stati fatti scendere dal mezzo ed allontanati dal luogo dello scontro, grazie al pronto intervento di un Carabiniere presente sui luoghi per i servizi di ordine pubblico connessi alla recente ordinanza regionale che ha dichiarato Vittoria “zona rossa”.

L’autista del pullman, invece, unica persona rimasta sul mezzo, ha riportato lesioni ed è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dello scontro è intervenuto il personale del Commissariato di Vittoria che ha operato congiuntamente al personale della Polizia Ferroviaria di Canicattì, con l’ausilio della Polizia Scientifica che ha eseguito il sopralluogo per risalire alla dinamica dell’incidente.

Il conducente del pullman risulta indagato per per disastro ferroviario e delitti colposi di danno. Inoltre, verrà sanzionato per le violazioni al codice della strada rilevate dagli Agenti del Commissariato che hanno operato, ai sensi degli artt. 147 e 158 del codice della strada in relazione ai comportamenti che i conducenti dei mezzi devono tenere ai passaggi a livello.

