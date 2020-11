Ciclismo. Multicar Amarù prenderà parte alla stagione 2021

Non si ferma la composizione del nuovo organico in casa dell’Asd Multicar Amarù. La programmazione della nuova stagione 2021 continua a gonfie vele grazie al dinamismo del presidente Carmelo Cilia, del vicepresidente Giuseppe Massaro e del loro staff tecnico che sta componendo un mosaico assolutamente degno di nota nelle varie categorie che vedranno impegnato il sodalizio ipparino. Tra gli altri nomi che si sono aggiunti in squadra quelli di: Giuseppe Sanfilippo che correrà con la maglia gialloblù nella categoria Allievi, Mirko Nicolosi sempre tra gli Allievi, Gabriel Minardi per la categoria G5, Cristian Di Prima tra gli Allievi e, ancora, Simone La Rocca nella G6. La programmazione della preparazione atletica è stata predisposta per consentire all’intero gruppo di giungere con le gambe a posto ai primi appuntamenti che si terranno nelle prossime settimane, nel contesto dei quali i corridori del sodalizio ipparino cercheranno di fare valere le proprie caratteristiche. “Sì, è vero, stiamo allestendo un gruppo variegato, motivato – spiega il presidente Cilia – e che si appresta a fare del proprio meglio in vista delle competizioni agonistiche della prossima stagione. Abbiamo lavorato con la massima determinazione, senza centellinare un solo attimo di riposo, per puntare ad allestire un organico di tutto rispetto. E devo dire che sta nascendo una squadra che merita grandissima attenzione. Anche in vista di quelle che saranno le sfide future. Noi ci crediamo. E anche il nostro patron, Riccardo Amarù, nutre grandissima fiducia nelle nostre potenzialità”.

