Modica. Il Presidente del Consiglio comunale incontra Aliquò

Il Presidente del consiglio comunale di Modica Carmela Minioto ha concordato per domani, mercoledì, alle 18.00 un incontro con il Direttore generale dell’ASP7 di Ragusa, Angelo Aliquò.

Sollecitata in questi giorni da un intervento del consigliere, Mommo Carpentieri, e pianificata un’azione comune con capigruppo e consiglieri che hanno condiviso il percorso, ritengo che sia fondamentale, in questa fase di emergenza epidemiologica, confrontarci con il vertice della nostra Azienda Sanitaria Provinciale, per avere piena contezza dello stato delle cose.

Per sapere come ed in che modo la sanità della nostra Città, risponde alle sollecitazioni imposte dall’attuale periodo emergenziale e come e se, in generale, la sanità del territorio ibleo, è pronta a far fronte alla pressione dovuta all’attuale stato ed alla crescente diffusione di virus e contagi.

Ecco perchè, conclude Minioto, ho ritenuto opportuno chiedere un incontro -che avverrà in videocall e in sede di conferenza dei capigruppo, assieme al Sindaco, Ignazio Abbate che è la massima autorità sanitaria della Città- al direttore generale dell’ASP7 Ragusa, dottor Angelo Aliquò, che ha immediatamente accolto l’invito e, in tempi stretti, ha dato la sua piena disponibilità

